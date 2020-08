Il Sindaco di Marano Lagunare risponde alla proposta della lista “Io Amo Udine” di ospitare i migranti sull’Isola di Sant’Andrea (Di mercoledì 5 agosto 2020) Ritengo del tutto fuori luogo il commento di Daniela Perissutti della lista “Io Amo Udine” che indica come l’Isola di Sant’Andrea in Comune di Marano Lagunare “avrebbe tutte le caratteristiche per ospitare i migranti della Cavarzerani”. La sparata della Perissutti denota una totale mancanza di conoscenza del territorio Lagunare e delle isole litoranee di Marano e del nostro Friuli Venezia Giulia. Si dà il caso, infatti, che l’Isola di Sant’Andrea sia inserita all’interno del perimetro della zona SIC/ZSC (Sito di Importanza Comunitaria/Zona Speciali di Conservazione) coincidente con una delle poche zone ZPS (Zona di Protezione Speciale) del ... Leggi su udine20

