Il rapporto: ogni dato personale rubato in Italia costa in media 125 euro (Di mercoledì 5 agosto 2020) IBM e Ponemon Institute traccia un quadro impietoso dei costi derivanti dagli attacchi informatici spesso causati dagli errori di impiegati e programmatori. Ma - sorpresa - l'Italia fa mediamente meglio di altri paesi

In Italia ci vogliono 229 giorni per identificare un attacco informatico e 80 per contenerlo. Ogni violazione dei dati costa circa 3 milioni di euro, per riparare i sistemi, pagare le spese legali, ri ...

