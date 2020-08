Il professor Galli contro Salvini a Genova che bacia un bambino senza mascherina (Di mercoledì 5 agosto 2020) Ieri a In Onda il professor Massimo Galli ha parlato dei baci e dei selfie di Matteo Salvini mentre la tv mostrava le immagini del Capitano che a Genova gioiosamente elargiva affettuosità senza mascherina: “È un abbinamento che avrei volentieri evitato”, esordisce, “non è facile dire che sia un buon esempio: ultimamente le nuove infezioni documentate hanno avuto un calo dell’età media: le persone anche più anziane del sottoscritto si guardano bene dal finire in situazioni come queste, mentre altre più giovani stanno più attente a non finire in situazioni pericolose. Se dovessi dire che questa è una cosa sicura per loro stessi… francamente mi viene difficile dirlo. Ma siccome tutto avviene sotto il ... Leggi su nextquotidiano

