"Il Pd abbia il coraggio di resistere al virus grillino Voterò no al taglio dei parlamentari". Parla Fioroni (Di mercoledì 5 agosto 2020) “Al referendum per il taglio dei Parlamentari, io Voterò no. Voterò no perché senza un’adeguata legge elettorale non si fa altro che alterare la qualità della democrazia. Voterò no perché non si può inseguire il sentimento del tempo dei grillini. Noi non siamo questo. E’ così che rischiamo di non es Leggi su ilfoglio

giovannidalloli : RT @aledenicola: Io penso che abbia ragione. L’unica soluzione è separare questo Nord parassita dal Sud sfruttato. Abbia coraggio, la soste… - AttilaAzureRive : RT @aledenicola: Io penso che abbia ragione. L’unica soluzione è separare questo Nord parassita dal Sud sfruttato. Abbia coraggio, la soste… - pincopa52606568 : @maugas56 @annak65649009 @AndreaGaratti @CancCtrl @mattegeo @Blowjoint @iammegb1 @SpinellidItalia @boycicca… - AutogovLombardo : RT @aledenicola: Io penso che abbia ragione. L’unica soluzione è separare questo Nord parassita dal Sud sfruttato. Abbia coraggio, la soste… - micksal : RT @aledenicola: Io penso che abbia ragione. L’unica soluzione è separare questo Nord parassita dal Sud sfruttato. Abbia coraggio, la soste… -

Ultime Notizie dalla rete : abbia coraggio “Movida” senza controllo? Oltre il Covid-19, si abbia il coraggio di decidere sul futuro di Marina di Ragusa Reteiblea Blog: Pagellone Viola di fine stagione: tra promossi e bocciati

Si è conclusa con una bella vittoria a Ferrara la stagione della Fiorentina e con un decimo posto che non può soddisfare in pieno il tifo gigliato abituato storicamente a ben altri piazzamenti. Ma anc ...

"Il Pd abbia il coraggio di resistere al virus grillino Voterò no al taglio dei parlamentari". Parla Fioroni

Noi non siamo questo. E’ così che rischiamo di non essere utili al paese”. Si è pentito di avere fondato il Pd? “Ci ho creduto, ci credo ancora. Ci voglio credere”. E insomma, Giuseppe Fioroni, ...

Si è conclusa con una bella vittoria a Ferrara la stagione della Fiorentina e con un decimo posto che non può soddisfare in pieno il tifo gigliato abituato storicamente a ben altri piazzamenti. Ma anc ...Noi non siamo questo. E’ così che rischiamo di non essere utili al paese”. Si è pentito di avere fondato il Pd? “Ci ho creduto, ci credo ancora. Ci voglio credere”. E insomma, Giuseppe Fioroni, ...