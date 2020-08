Il nuovo ponte di Genova San Giorgio è aperto al traffico (Di mercoledì 5 agosto 2020) Dopo la cerimonia di inaugurazione di luendì, il nuovo ponte di Genova San Giorgio, è stato ufficialmente riaperto al traffico alle 22 del 4 agosto. L’aperturaè avvenuta due ore dopo quanto era stato originarimente ipotizzato, dopo che la struttura commissariale è intervenuta per rifare un piccolo tratto di asfalto e al termine delle verifiche compiute dalla Direzione di Tronco di Genova Aspi. Le prime auto che hanno transitato sul viadotto hanno suonato i loro clacson in segno celebrativo mentre i motociclisti hanno fatto il segno di vittoria con una mano. LEGGI ANCHE >nuovo ponte di Genova, Mattarella: «la ferita non si rimargina, il dolore non si dimentica» I dolore ... Leggi su giornalettismo

