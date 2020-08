Il nitrato d’ammonio e l’esplosione a Beirut: cos’è, a cosa serve e perché è usato dagli estremisti di tutto il mondo (Di mercoledì 5 agosto 2020) Il nitrato d’ammonio è utile per realizzare i fertilizzanti. Ma se mescolato con altre sostanze diventa esplosivo. Prediletto da Leggi su corriere

disinformatico : DUEMILA SETTECENTO TONNELLATE di nitrato d'ammonio. Ammassate in un porto in città. Come si può essere così incosc… - Rinaldi_euro : Esplosione a Beirut: sapete cos’è il nitrato d’ammonio? – - fattoquotidiano : Beirut, che cos’è il nitrato d’ammonio che ha causato l’esplosione? Dal fertilizzante agli ordigni prodotti dai gru… - ANNAQuercia : Nitrato d’ammonio, cos’è e come viene usato: ecco perché può provocare un’esplosione - cris_tian76 : L'informazione mainstream, debunker, divulgatori di versioni ufficiali e cazzari vari, si stanno già affrettando a… -