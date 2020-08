Il necrologio per il marito morto di COVID-19: «Possa il karma punirvi tutti» (Di mercoledì 5 agosto 2020) Il necrologio della vedova di David W. Nagy per il marito morto dopo essersi ammalato di COVID-19 sta diventando virale perché si è trasformato in un atto d’accusa nei confronti di chi, sottovalutando la pericolosità del Coronavirus SARS-COV-2, ha consentito e consente ancora oggi la sua circolazione: “Dave ha fatto tutto quello che doveva fare, ma voi no”, ha scritto Stacey Nagy, 72 anni, nel tributo al 79enne morto il 22 luglio che lascia cinque figli. “Peccato per tutti voi, e Possa il karma trovarti tutti!”. Come ha spiegato lei stessa a Buzzfeed, David aveva patologie che aumentavano il rischio di morte in caso di contagio, tra cui il diabete, problemi cardiaci e primi segni di ... Leggi su nextquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : necrologio per Il necrologio per il marito morto di COVID-19: «Possa il karma punirvi tutti» next Il necrologio per il marito morto di COVID-19: «Possa il karma punirvi tutti»

Mentre la pandemia si diffondeva negli Stati Uniti, Stacey e suo marito hanno cercato di prendere tutte le precauzioni possibili: “Siamo stati sposati per 20 anni e ora lui non c’è più”, ha detto. “È ...

