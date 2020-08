Il Monza incanta contro la baby Juve (Di mercoledì 5 agosto 2020) Monza, 5 agosto 2020 - Prima amichevole stagionale e prima netta vittoria per il Monza, che ieri ha battuto 6 a 1 i giovani della Juventus Under 19 . Si è giocato in un Monzello vietato ai tifosi per ... Leggi su ilgiorno

Ultime Notizie dalla rete : Monza incanta Il Monza incanta contro la baby Juve IL GIORNO Il Monza incanta contro la baby Juve

Monza, 5 agosto 2020- Prima amichevole stagionale e prima netta vittoria per il Monza, che ieri ha battuto 6 a 1 i giovani della Juventus Under 19. Si è giocato in un Monzello vietato ai tifosi per le ...

Addio a Tino Brambilla Il pilota guascone se ne va

A chi gli chiedeva se nelle corse contasse di più il cervello o il cuore, lui rispondeva il cervello. Perché "sono capaci tutti di tenere aperto l’acceleratore, ma se non sei capace di fermarti a cosa ...

Monza, 5 agosto 2020- Prima amichevole stagionale e prima netta vittoria per il Monza, che ieri ha battuto 6 a 1 i giovani della Juventus Under 19. Si è giocato in un Monzello vietato ai tifosi per le ...A chi gli chiedeva se nelle corse contasse di più il cervello o il cuore, lui rispondeva il cervello. Perché "sono capaci tutti di tenere aperto l’acceleratore, ma se non sei capace di fermarti a cosa ...