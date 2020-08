Il mistero del naufragio della Nuova Iside: la ricostruzione completa del caso (Di mercoledì 5 agosto 2020) È un mistero ancora da chiarire il naufragio del peschereccio Nuova Iside di Terrasini avvenuto nella notte tra il 12 e il 13 maggio al largo di San Vito Lo Capo, nella Sicilia nordoccidentale. L’equipaggio era composto da tre uomini: Matteo Lo Iacono, 53 anni, il figlio 27enne Vito e il cugino Giuseppe Lo Iacono, 33 anni. Il mare ha restituito i corpi di Matteo e Giuseppe, mentre si pensa che il cadavere di Vito, sia rimasto intrappolato all’interno del relitto, rinvenuto a giugno dalle navi della Marina militare in un’area a circa 30 miglia a nord di Palermo, a quasi 1400 metri di profondità. Sulla vicenda sta indagando la Procura di Palermo, che ha iscritto nel registro degli indagati quattro persone legate alla petroliera “Vulcanello”, che secondo la ... Leggi su tpi

Brownfox_51 : RT @RadioRadioWeb: 'Troppe cose non tornano. E non solo da ora. In nome dell'emergenza sanitaria si sta dando una svolta autoritaria al sis… - brichiel : Sono schifato da #EnricoMontesano del resto è sempre stato un mistero come possa aver fatto carriera !! - AStreetPhoto : a chi va di creare un team di investigatori del mistero. Avevo lasciato perdere un paio di anni fa, ma visti i nuov… - Rosskitty77 : RT @RadioRadioWeb: 'Troppe cose non tornano. E non solo da ora. In nome dell'emergenza sanitaria si sta dando una svolta autoritaria al sis… - Gianlustella : RT @RadioRadioWeb: 'Troppe cose non tornano. E non solo da ora. In nome dell'emergenza sanitaria si sta dando una svolta autoritaria al sis… -

Ultime Notizie dalla rete : mistero del Roma ora è bagarre: il mistero del kuwaitiano che vuole comprare il club Corriere dello Sport Il mistero del naufragio della Nuova Iside: la ricostruzione completa del caso

Il relitto del peschereccio Nuova Iside a 1400 metri di profondità, in un frame del video pubblicato sul profilo twitter della Marina Militare, il 20 giugno 2020. È un mistero ancora da chiarire il na ...

Milan, "bomba" di mercato dalla Spagna: il Real piomba su Leao

Seguito dallo stesso agente di Cristiano Ronaldo, stando alle indiscrezioni del quotidiano spagnolo ... davvero convinto di investire sul 21enne portoghese. A Madrid non è un mistero che ZIdane stia ...

Il relitto del peschereccio Nuova Iside a 1400 metri di profondità, in un frame del video pubblicato sul profilo twitter della Marina Militare, il 20 giugno 2020. È un mistero ancora da chiarire il na ...Seguito dallo stesso agente di Cristiano Ronaldo, stando alle indiscrezioni del quotidiano spagnolo ... davvero convinto di investire sul 21enne portoghese. A Madrid non è un mistero che ZIdane stia ...