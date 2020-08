Il messaggio del Napoli: “I nostri pensieri sono con Beirut e il popolo libanese” (Di mercoledì 5 agosto 2020) La SSC Napoli ha mostrato la sua vicinanza alla popolazione libanese Tramite il profilo ufficiale Twitter la SSC Napoli ha mostrato la sua vicinanza alla … L'articolo Il messaggio del Napoli: “I nostri pensieri sono con Beirut e il popolo libanese” proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri

vaticannews_it : #5agosto #PapaFrancesco, invia un messaggio di cordoglio ai funerali del Premio nobel per la pace #JohnHume, staman… - pietroraffa : 'Colpo di scena, Salvini non andrà a processo', dice un'euforica giornalista del Tg2 in prima serata. Ho un messag… - chetempochefa : Nessuna opera può durare per un tempo lungo, per mille anni, se non è amata. Per questo lancio un messaggio accorat… - camyllola : RT @fartekho: siete così incattiviti nei confronti dei vegani quando l'unica cosa che facciamo è diffondere un messaggio di rispetto nei co… - LeFrecce : @CelliMartina Ciao Martina, potresti scrivermi un messaggio privato, indicandomi il PNR del tuo biglietto per una v… -

Ultime Notizie dalla rete : messaggio del Beirut, militare di Bitonto ferito in esplosioni: il messaggio del sindaco La Gazzetta del Mezzogiorno Il post razzista del responsabile della Protezione civile di Grado: «Servono forni crematori per i migranti»

Hanno suscitato grandi polemiche le parole scritte su Facebook da Giuliano Felluga, responsabile della Protezione civile di Grado (Gorizia). Il post (poi rimosso) è stato scritto dopo la rivolta dei m ...

Tragedia Beirut, il messaggio del Napoli sui social per il popolo libanese

La SSC Napoli ha mostrato, tramite Twitter, la sua vicinanza alla popolazione libanese dopo la tragedia di ieri a Beirut, nella quale tante persone hanno perso la vita: "I nostri pensieri sono con Bei ...

Hanno suscitato grandi polemiche le parole scritte su Facebook da Giuliano Felluga, responsabile della Protezione civile di Grado (Gorizia). Il post (poi rimosso) è stato scritto dopo la rivolta dei m ...La SSC Napoli ha mostrato, tramite Twitter, la sua vicinanza alla popolazione libanese dopo la tragedia di ieri a Beirut, nella quale tante persone hanno perso la vita: "I nostri pensieri sono con Bei ...