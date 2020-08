Il dolore di Mika per l'esplosione di Beirut: "Straziante e lancinante. Ho il cuore spezzato" (Di mercoledì 5 agosto 2020) Quello che è accaduto a Beirut è “Straziante”, è “lancinante”, “fa venire i brividi”. Così Mika, cantautore e showman libanese naturalizzato britannico, in una serie di tweet dedicati all’esplosione verificatasi nelle scorse ore nella capitale del Libano.L’artista in queste settimane si trova spesso in Italia per partecipare alle selezioni di ‘X Factor’, il talent dove tornerà in giuria da settembre. In alcuni tweet, pubblicati tanto in francese quanto in inglese, Mika ha scritto: “Osservo e leggo con preoccupazione, tristezza e orrore quello che accade a Beirut. Quello che è successo, vite ferite o perse per sempre, mi spezza il cuore. ... Leggi su huffingtonpost

