Il cantautore milanese wLOG si esibirà live al Ride di Milano (Di mercoledì 5 agosto 2020) Il 7 agosto il cantautore milanese wLOG si esibirà live al Ride di Milano (via Valenza, 2 – dalle ore 21.30 – evento gratuito con registrazione su https://dice.fm/venue/Ride-Milano-z6p7). Tra gli altri presenterà i brani contenuti in “Nisba” (distribuzione Artist First), nuovo Ep uscito da pochi giorni che unisce elementi di elettronica e dell’it-pop di nuova generazione. Questo disco, che segue i precedenti singoli pubblicati nel 2020 dal titolo Un colpo solo, Indiani d’America e Naftalina, riassume musicalmente il significato del termine milanese “nisba” che vuol dire “niente”: “niente ci può toccare, di niente ci importa, niente ci può ... Leggi su laprimapagina

wordsandmore1 : ? @GabrieleLoPiccolo.ComunicazioneMusicale – @wLOGmusic - @artistfirst – Il #7agosto 2020 il cantautore milanese… - mod_temporali : #Musica #interviste Lo scorso 10 luglio è uscito “Nisba” (@artistfirst_it), il nuovo EP del cantautore milanese wLO… - wordsandmore1 : ? @GabrieleLoPiccolo.ComunicazioneMusicale – @wLOGmusic - @artistfirst – Il #7agosto 2020 il cantautore milanese… - panorama_it : Lo scrittore toscano ha scritto per oltre 30 anni tutti i monologhi del cantautore milanese. A 90 anni, continua a… - silvestrasorber : Il 7 agosto il cantautore milanese wLOG si esibirà live al Ride di Milano -

Ultime Notizie dalla rete : cantautore milanese Il cantautore milanese wLOG si esibirà live al Ride di Milano - La Prima Pagina La Prima Pagina Il cantautore milanese wLOG si esibirà live al Ride di Milano

Il 7 agosto il cantautore milanese wLOG si esibirà live al Ride di Milano (via Valenza, 2 – dalle ore 21.30 – evento gratuito con registrazione su https://dice.fm/venue/ride-milano-z6p7). Tra gli altr ...

Setak stasera a Roseto D’Autore, buona la prima serata

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Almeno per una serata, Roseto d’Autore è stato più forte del Covid-19 e delle avversità atmosferiche. Parte come meglio non poteva la terza edizione della rassegna dedicata a ca ...

Il 7 agosto il cantautore milanese wLOG si esibirà live al Ride di Milano (via Valenza, 2 – dalle ore 21.30 – evento gratuito con registrazione su https://dice.fm/venue/ride-milano-z6p7). Tra gli altr ...ROSETO DEGLI ABRUZZI – Almeno per una serata, Roseto d’Autore è stato più forte del Covid-19 e delle avversità atmosferiche. Parte come meglio non poteva la terza edizione della rassegna dedicata a ca ...