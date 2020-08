Il calciomercato cambia sede: stabilite le date per la prossima stagione (Di mercoledì 5 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSe i campionati si sono conclusi, lo stesso non può dirsi per la stagione 2019/20. Coppe Europee e spareggi di serie B accompagneranno per il prossimo mese l’estate degli italiani. Un fatto inconsueto che ha stravolto ritmi e abitudini dei tifosi. Agosto, infatti, era il mese dei ritiri, delle amichevoli e, soprattutto, del calciomercato. Il covid ha invece costretto a dei cambiamenti, facendo addirittura propendere per una variazione di sede per il mercato. Quest’anno, infatti, la sessione estiva delle trattative si terrà al Grand Hotel di Rimini e il via ci sarà solo il 1° settembre. L’Emilia Romagna diventerà dunque l’epicentro degli affari calcistici fino al 5 ottobre, giorno di chiusura del mercato. stabilite ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : calciomercato cambia Cagliari: ecco come cambia il mercato Calciomercato.com Giampaolo al Torino: come cambiano i granata?

Giampaolo riparte dal Torino. L’ex tecnico del Milan, dopo la poco felice esperienza in rossonero, torna subito in sella e prende le redini della squadra granata. Cairo, dunque, ha deciso per un repen ...

Blog: Milan, Aurier il meglio che c'è. Cosa indica il colpo?

Il 3 agosto è iniziato il calciomercato per l'annata 2020/2021. Le squadre sono al lavoro per rinforzare le proprie rose, e tra queste ovviamente c'è anche il Milan, impegnato ad attuare un mercato in ...

