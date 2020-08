Il bonus ristorante con il rimborso del 20% (Di mercoledì 5 agosto 2020) Italia Oggi spiega come funzionerà il bonus ristorante che dovrebbe vedere la luce con il decreto Agosto promesso questa settimana dal governo Conte: Il bonus ristorante scatterebbe da settembre a dicembre e dovrebbe prevedere un rimborso del 20% della spesa sostenuta pagata con carta o bancomat, con un tetto massimo. Il rimborso arriverebbe direttamente sul conto corrente o, come seconda opzione se la prima strada non fosse percorribile, iscrivendosi a una App ad hoc. Interessati dall’intervento i ristoranti, ma anche agriturismi e tavole calde. La misura sarà per tutti gli italiani senza tetto di reddito. Il dl Agosto accoglie la richiesta di sospensione del pagamento della quota capitale ... Leggi su nextquotidiano

TamCarTam : RT @VeroDeRomanis: Ipotesi Bonus ristorante “per tutti”. Idea è di non mettere limiti al reddito. Quindi, i contribuenti rimborserebbero il… - Blackskorpion4 : RT @gloquenzi: E’ vero che ormai i miliardi piovono dal cielo e che un bonus non si nega a nessuno, ma un miliardo per dare uno sconto a TU… - brumas00 : RT @gloquenzi: E’ vero che ormai i miliardi piovono dal cielo e che un bonus non si nega a nessuno, ma un miliardo per dare uno sconto a TU… - clikservernet : Il bonus ristorante con il rimborso del 20% - Noovyis : (Il bonus ristorante con il rimborso del 20%) Playhitmusic - -