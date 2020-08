Il bollettino della Protezione Civile sul Coronavirus oggi in Italia (Di mercoledì 5 agosto 2020) I contagi di Coronavirus oggi in Italia secondo i dati della Protezione Civile e il bollettino del Ministero della Salute: ci sono 384 nuovi positivi e dieci morti mentre i tamponi aumentano a quota 56451. Le terapie intensive sono stabili a quota 41 in tutta Italia mentre aumentano di tre unità i ricoverati con sintomi e arrivano a 764. Sono 161 in più le persone in isolamento domiciliare, mentre sono 164 in più gli attualmente positivi a quota 12646. Sono 210 in più oggi i dimessi o guariti mentre l’unica regione a zero casi è la Valle d’Aosta Per quanto riguarda i numeri delle regioni, oggi nel Lazio 12 nuovi casi di positivi al ... Leggi su nextquotidiano

