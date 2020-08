Il blitz di CasaPound in Consiglio regionale Fvg: “Bloccare la rotta balcanica” (Video) (Di mercoledì 5 agosto 2020) Trieste, 5 ago – C’è chi parla e chi agisce. È questo il senso della protesta organizzata ieri da CasaPound Italia che in Friuli-Venezia Giulia irrompe durante seduta della VI commissione consiliare, per manifestare il proprio dissenso verso l’immobilismo che, da sempre, ha caratterizzato la giunta regionale riguardo la questione della “rotta balcanica”. La scelta del giorno, inoltre, non è stata casuale: l’ordine del giorno, infatti, prevedeva la discussione del “piano immigrazione 2020”, che si risolveva in oltre 7 milioni di euro destinati all’accoglienza, senza invece cercare di porre rimedio al fenomeno. Le immagini del blitz di CasaPound in Consiglio regionale a Trieste Le critiche e le ... Leggi su ilprimatonazionale

