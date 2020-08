IEG: Sigep 2021, doppia selezione Italia e Germania per la Coppa del Mondo della Gelateria (Di mercoledì 5 agosto 2020) (Teleborsa) – doppia selezione al Sigep 2021 per le squadre Italiana e tedesca che parteciperanno alla 10ª edizione della Coppa del Mondo della Gelateria, in programma a Rimini nel 2022. Accanto a “Sigep Gelato d’Oro” per quella Italiana, sarà la prima volta che la squadra tedesca verrà selezionata nella Gelato Arena, in occasione della 42ª edizione del Salone internazionale della Gelateria, Pasticceria e Panificazione internazionali e Caffè di Italian Exhibition Group, in programma dal 16 al 20 gennaio prossimi nel quartiere fieristico di Rimini. Secondo mercato ... Leggi su quifinanza

Ultime Notizie dalla rete : IEG Sigep IEG: Sigep 2021, doppia selezione Italia e Germania per la Coppa del Mondo della Gelateria Il Messaggero IEG: Sigep 2021, doppia selezione Italia e Germania per la Coppa del Mondo della Gelateria

(Teleborsa) - Doppia selezione al Sigep 2021 per le squadre italiana e tedesca che parteciperanno alla 10ª edizione della Coppa del Mondo della Gelateria, in programma a Rimini nel 2022. Accanto a “Si ...

Gioielli, turismo, green economy, foodservice Ieg pronta a ripartire dal vivo e in sicurezza

Pronti a ripartire, dal vivo. In sicurezza e determinati a recuperare quanto più possibile, dopo il blackout d’attività sofferto insieme a tutti i poli fieristici mondiali e ai clienti, a causa della ...

(Teleborsa) - Doppia selezione al Sigep 2021 per le squadre italiana e tedesca che parteciperanno alla 10ª edizione della Coppa del Mondo della Gelateria, in programma a Rimini nel 2022. Accanto a “Si ...Pronti a ripartire, dal vivo. In sicurezza e determinati a recuperare quanto più possibile, dopo il blackout d’attività sofferto insieme a tutti i poli fieristici mondiali e ai clienti, a causa della ...