Ict: decima acquisizione per Sesa, acquista Wss Italia (Di mercoledì 5 agosto 2020) Milano, 5 ago. (Adnkronos) – Sesa, società informatica quotata sullo Star, e che ha raggiunto in questi giorni 1 miliardo di capitalizzazione, mette a segno la decima operazione di M&A 2020 con l’acquisizione, attraverso Var Group, della maggioranza di WSS Italia soluzioni software e di application manager sul mercato Italiano e svizzero, con un team di 50 esperti e un giro d’affari intorno ai 5 milioni di euro.‘In una fase di forte accelerazione della trasformazione digitale, sostenuta dall’evoluzione dei modelli organizzativi verso modalità ibride e convergenti con le tecnologie digitali – ha spiegato l’amministratore delegato di Sesa Alessandro Fabbroni – il Gruppo Sesa realizza la ... Leggi su calcioweb.eu

