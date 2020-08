Ibra non basta, Bonaventura annuncia l’addio al Milan: la Strega può sognare (Di mercoledì 5 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Il Benevento può sognare. Neanche l’intervento di Ibrahimovic ha infatti fatto cambiare idea al Milan. Il contratto di Giacomo Bonaventura non verrà rinnovato e il calciatore può dunque considerarsi libero di trovarsi una nuova sistemazione. Dopo il post dell’attaccante svedese, che condivide lo stesso procuratore del centrocampista (Raiola), sembrava poterci essersi un’apertura ma questa mattina a fugare qualsiasi dubbio ci ha pensato lo stesso Bonaventura. Sul proprio profilo Instagram, il 31enne ha postato un messaggio d’addio ai colori rossoneri: “Grazie🖤❤️. Ho vissuto un sogno. Gli anni passati al Milan sono stati un’esperienza indimenticabile. Voglio ... Leggi su anteprima24

