I temporali non abbandonano Bari e provincia: allerta gialla estesa di 48 ore (Di mercoledì 5 agosto 2020) L'acquazzone del pomeriggio sarà solo un assaggio del maltempo previsto su Bari e provincia in settimana. La conferma arriva dalla Protezione civile, che nelle ultime ore ha esteso l'allerta meteo ... Leggi su baritoday

Calboniluciano : @Godot42405938 @skirtonmyown @AurelianoStingi @gianlucac1 @ThManfredi @CrossWordsCW @mtizzoni @Doom3Gloom Dal momen… - LaGazzettaWeb : I temporali non abbandonano la Puglia: allerta gialla estesa di 48 ore - elisapdv_88 : @janasdeomo Da un punto a caso tipo l'estate alla fine delle medie, quindi stordire il lettore con salti temporali… - baritoday : I temporali non abbandonano Bari e provincia: allerta gialla estesa di 48 ore - mariacafagna : Piogge, temporali, tempo incerto. Ancora non mi capacito del perché ci ostiniamo ad andare in ferie ad agosto anzic… -