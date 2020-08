"I rimpatri? Solo l'1 per cento degli sbarcati". Immigrazione, l'ultima farsa del governo giallorosso (Di mercoledì 5 agosto 2020) Nel mese di luglio il governo ha accolto 7.068 migranti e ne ha rimpatriati 80 (tutti tunisini), ossia l'1%, a bordo di costosissimi voli charter. Puntare sui rimpatri per risolvere la piaga della Immigrazione clandestina è come tentare di prosciugare l'oceano con il secchiello. La scorsa settimana i giallorossi hanno mandato al processo l'ex ministro dell'Interno Matteo Salvini per avere compiuto nient' altro che il suo dovere allorché era in carica, ossia difendere i nostri confini dalle continue incursioni dei migranti economici, ma questo non ha impedito lunedì al premier di affermare: «Non possiamo tollerare che si entri in Italia in modo irregolare. Dobbiamo essere duri e inflessibili». Il che fa ridere: condannate Salvini per essere stato duro e inflessibile ed ora vi proponete di ... Leggi su liberoquotidiano

