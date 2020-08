I dati sul Coronavirus oggi nel Lazio: il bollettino del 5 agosto (Di mercoledì 5 agosto 2020) L’andamento dei contagi di Coronavirus oggi nella Regione Lazio secondo i dati del bollettino del 5 agosto: oggi 12 nuovi casi e un decesso. Tra i nuovi positivi 3 sono casi di importazione: un caso dal Kosovo, uno da Albania e uno da India. Nella Asl Roma 1 un caso nelle ultime 24h e si tratta di un uomo con un link a un caso già noto e isolato. Nella Asl Roma 2 sono 5 i casi nelle ultime 24h e di questi uno riguarda una suora di rientro dall’Albania e ora ricoverata allo Spallanzani, avviato il contact tracing internazionale. I dati sul Coronavirus nel Lazio ieri (dal Messaggero)Quattro casi hanno un link ad un cluster già noto e isolato. Nella Asl Roma 3 sono 3 i ... Leggi su nextquotidiano

