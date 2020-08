I Benetton vendono Autostrade al miglior offerente (Di mercoledì 5 agosto 2020) I Benetton hanno deciso di vendere Autostrade al miglior offerente, mettendola sul mercato. Niente più prelazione per lo Stato, quindi. La trattativa con Cdp e governo si complica sempre più.Edizione, holding di famiglia dei Benetton, “condivide le operazioni proposte” ieri da Atlantia e dichiara in una nota “che la quota in Autostrade attribuibile ad Edizione dopo l’eventuale scissione non sarà considerata strategica e quindi verrà posta in vendita a condizioni di mercato entro 18 mesi dall’eventuale data di efficacia della scissione e quotazione in borsa della stessa Aspi”.Ieri il cda di Atlantia ha preso atto degli ostacoli nella trattativa per l’ingresso di Cdp in Aspi e ha dichiarato che vuole sì ... Leggi su huffingtonpost

