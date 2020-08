"Ho sofferto di un male misterioso, le sessioni dal neurologo": Pierluigi Diaco, il dramma che non aveva mai svelato (Di mercoledì 5 agosto 2020) Giorno dopo giorno, Pierluigi Diaco nel corso di Io e te, il programma seguitissimo che conduce nel pomeriggio di Rai 1, rivela particolari privati, dettagli sulla sua vita di cui non sapevamo nulla. Anche drammatici: "Ho sofferto di un male interiore, sono andato da un neurologo", ha spiegato nel corso della rubrica delle lettere inviate a Katia Ricciarelli. Confessioni a cuore aperto, Diaco ha rivelato un momento molto doloroso della sua vita commentando una lettera di una spettatrice che soffre di attacchi di panico: "Ho sofferto di un male interiore, la depressione... Ho fatto un percorso, sono andato dal neurologo e poi ho fatto analisi di gruppo e individuale. Non esistono malesseri di serie A e ... Leggi su liberoquotidiano

giandlerbing : Sto veramente male. Penso di non aver mai sofferto così per una persona. Mi sento un buco nel petto, faccio fatica… - milionidistanti : Da sempre paragonata a mia sorella e ho né ho sempre sofferto tantissimo, fin da bambina (imparai a leggere e scriv… - justsugarfree : @Majden3 @ik1tzo @lorenzogrv @Ninawth @e_pagliarini Si chiama Sputtanasud, cioè parlare male del sud a prescindere… - IvoMandarino : Quante brutte immagini dal mondo! Lo facciamo in un modo non giusto. Mi si potrà anche non credere ma è invece la p… - zazoomblog : Pierluigi Diaco confessa a Io e Te: Ho sofferto di un male interiore sono andato dal neurologo.... Commozione in st… -