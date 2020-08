Highlights e gol Shakhtar Donetsk-Wolfsburg 3-0, Europa League 2019/2020 (VIDEO) (Di mercoledì 5 agosto 2020) Gli Highlights e i gol di Shakhtar Donetsk-Wolfsburg 3-0, match valevole per gli ottavi di finale di Europa League 2019/2020. Allo stadio Olimpiyskiy la partita si sblocca solo all’89’: gran lavoro di Solomon che appoggia su Dodò, cross basso scaraventato alle spalle di Caastels con un destro di prima intenzione di Moraes. Gli uomini di Castro raddoppiano dopo due minuti con Solomon che riceve da Konoplyanka e col destro trafigge Caastels, segnando il suo primo gol in Europa League. Lo Shakhtar dilaga nei minuti di recupero con Moraes che approfitta del pasticcio tra Pongracic e Guilavogui per involarsi verso la porta e firmare la doppietta. Highlights ... Leggi su sportface

FaiSempBurdell : Gli highlights hanno devastato la comprensione del gioco, hanno reso i 90 minuti, fondamentalmente, una rottura di… - zazoomblog : Highlights e gol Chievo-Empoli 1-1 turno preliminare playoff Serie B 2019-2020 (VIDEO) - #Highlights #Chievo-Empol… - sportface2016 : #brentfordfulham, il video dei gol e degli highlights - simo_brg : RT @RaiPlay: Si conclude oggi il campionato di @SerieA. ?????? Rivivi tutti i gol e gli highlights su #RaiPlay! ?? - HarryMendoza19 : RT @SkySport: ? Zaniolo si trascina dietro mezza Juve ? Inserimento e gol per Perotti ? ? La Roma passa all'Allianz Stadium, Juve battuta 3… -

Ultime Notizie dalla rete : Highlights gol Atalanta-Inter 0-2. Gol e Highlights Calcio Style Highlights e gol Shakhtar Donetsk-Wolfsburg 3-0, Europa League 2019/2020 (VIDEO)

Gli highlights e i gol di Shakhtar Donetsk-Wolfsburg 3-0, match valevole per gli ottavi di finale di Europa League 2019/2020. Allo stadio Olimpiyskiy la partita si sblocca solo all’89’: gran lavoro di ...

Highlights e gol Copenhagen-Basaksehir 3-0, Europa League 2019/2020 (VIDEO)

In Danimarca successo agevole per il Copenhagen che approda ai quarti di finale di Europa League 2019/2020. Dopo lo 0-1 dell’andata, i biancoblu affondano i turchi del Basaksehir con il parziale di 3- ...

Gli highlights e i gol di Shakhtar Donetsk-Wolfsburg 3-0, match valevole per gli ottavi di finale di Europa League 2019/2020. Allo stadio Olimpiyskiy la partita si sblocca solo all’89’: gran lavoro di ...In Danimarca successo agevole per il Copenhagen che approda ai quarti di finale di Europa League 2019/2020. Dopo lo 0-1 dell’andata, i biancoblu affondano i turchi del Basaksehir con il parziale di 3- ...