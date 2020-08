Highlights e gol Manchester United-Lask 2-1, Europa League 2019/2020 (VIDEO) (Di mercoledì 5 agosto 2020) Il Manchester United vince 2-1 ad Old Trafford nel ritorno degli ottavi di finale di Europa League 2019/2020 contro gli austriaci del Lask. Dopo lo 0-5 dell’andata, i Red Devils sono arrivati alla sfida sicuri del passaggio del turno e sono riusciti a vincere in rimonta. Al 55° Wiesinger da fuori area ha sbloccato il confronto, poi Lingard e Martial nel finale sono riusciti a ribaltarla. Di seguito la sintesi della sfida. Leggi su sportface

