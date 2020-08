Harry Potter: in Thailandia una protesta anti-governo ispirata alla saga magica (Di mercoledì 5 agosto 2020) Un gruppo di studenti universitari in Thailandia hanno organizzato una protesta ispirata a Harry Potter contro il governo paragonando il re a Voldemort. Un avvenimento inconsueto quello avvenuto a Bangkok, in Thailandia, quando un gruppo di studenti universitari ha deciso di protestare contro il governo ispirandosi alla saga di Harry Potter, paragonando il re a Lord Voldemort e vestendosi con i costumi tipici del film. La lotta per la giustizia e la resistenza alle avversità sono effettivamente dei temi molto importanti nella saga di Harry Potter, nata dalla penna di JJ.K. ... Leggi su movieplayer

isaylumos : Ho voglia di seguire nuove persone, quindiii Retweet se fate parte di uno/più di questi fandom: Harry Potter Sherl… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Harry Potter: in Thailandia una protesta anti-governo ispirata alla saga magica - sorridilouis : RT @oscarwildeness: @clefibeleos A Porto, si chiama Livraria Lello e Irmao. Ha ispirato la scrittrice di Harry Potter - justcallmejudas : @Theeyesofworld Compro fumetti Marvel dal 1997 e ho le prime edizioni di Harry Potter 97-07 ???? - fvckinmutant : sarò cattiva ma ogni volta che mi capita un post smielato su harry potter in tl ho lo skip automatico -

Ultime Notizie dalla rete : Harry Potter Harry Potter compie 40 anni: cinque curiosità sul "ragazzo che è sopravvissuto" Sputnik Italia Harry Potter: in Thailandia una protesta anti-governo ispirata alla saga magica

Un gruppo di studenti universitari in Thailandia hanno organizzato una protesta ispirata a Harry Potter contro il governo paragonando il re a Voldemort. Un avvenimento inconsueto quello avvenuto a Ban ...

La star di Harry Potter, Jason Isaacs, rivela: «Ho avuto una storia d'amore decennale con le droghe»

Fra Jason Isaacs e le droghe c’è stata quella che lui stesso definisce «una decennale storia d’amore», iniziata quand’era un adolescente e ci dava dentro con le feste. «Ho sempre avuto una personalità ...

Un gruppo di studenti universitari in Thailandia hanno organizzato una protesta ispirata a Harry Potter contro il governo paragonando il re a Voldemort. Un avvenimento inconsueto quello avvenuto a Ban ...Fra Jason Isaacs e le droghe c’è stata quella che lui stesso definisce «una decennale storia d’amore», iniziata quand’era un adolescente e ci dava dentro con le feste. «Ho sempre avuto una personalità ...