Gravina: «Stadi, serve una rivoluzione culturale. La maglia verde dell’Italia ha battuto ogni record» (Di mercoledì 5 agosto 2020) Gabriele Gravina ha parlato a Sky Sport presentando la decima edizione del Report Calcio: queste le sue dichiarazioni Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha parlato a Sky Sport presentando la decima edizione del Report Calcio. Le sue parole. REPORT CALCIO – «Il percorso di trasparenza decennale intrapreso dalla FIGC si rinnova di un altro prezioso contributo che mette a fuoco, senza alcun filtro, positività e criticità del mondo del calcio. Come emerge chiaramente da questa edizione del ReportCalcio, quello calcistico è un settore fondamentale per l’economia e la socialità del nostro Paese e che si contraddistingue per le enormi potenzialità, oltre che per le sue diverse eccellenze. L’intenzione della Federazione è continuare a investire nella crescita della nostra disciplina, il cui ... Leggi su calcionews24

Notiziedi_it : Gravina: “Siamo tutti preoccupati: protocolli insostenibili. Riapertura degli stadi? Siamo certi che ci arriveremo” - MarekNapoli : RT @napolimagazine: FIGC - Il presidente Gravina: 'Preoccupati per la partenza del campionato, protocollo insostenibile, riapertura degli s… - Paroladeltifoso : Gravina: “Lavoriamo per riaprire gli stadi, Covid permettendo; siamo preoccupati per la partenza del campionato” - a99904573 : RT @FcInterNewsit: Gravina: 'Stadi, serve rivoluzione culturale. Va creato un osservatorio per l'ammodernamento' - junews24com : Gravina sulla questione stadi: «Bisogna avviare un percorso di innovazione» - -