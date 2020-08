Grande Fratello Vip, Clizia Incorvaia: "Paolo Ciavarro vuole una famiglia" (Di mercoledì 5 agosto 2020) Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro si raccontano a 'Chi' e non escludono progetti seri per il loro futuro insieme dopo il Grande Fratello Vip. Leggi su comingsoon

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro si raccontano a 'Chi' e non escludono progetti seri per il loro futuro insieme dopo il Grande Fratello Vip. Continua a gonfie vele la storia d’amore tra Paolo ...Che la spiaggia di Santa Severa sia il luogo giusto per far pace? A giudicare dalle espressioni dell’ex del Grande Fratello Vip pare proprio di no: è vero infatti che Antonella e Pietro sono insieme ...