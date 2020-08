GP 70° anniversario, Vettel: “Correre di nuovo a Silverstone buona occasione per me” (Di mercoledì 5 agosto 2020) “Siamo reduci da una corsa piuttosto difficile per quel che mi riguarda e credo che avere la possibilità di gareggiare nuovamente a Silverstone ad appena una settimana di distanza ci offra una buona occasione per cercare di trovare il feeling che ci è mancato”. Così Sebastian Vettel affida al sito ufficiale della Ferrari il suo pensiero a pochi giorni dalla seconda gara di fila a Silverstone. Dopo le delusioni del Gran Premio di Gran Bretagna in cui è arrivato solo un decimo posto, nel GP del 70° anniversario il tedesco proverà a voltare pagina: “Venerdì scenderemo in pista potendo contare sui dati raccolti dalla squadra nell’ambito del primo weekend e questo dovrebbe aiutarci perché ci permetterà di ... Leggi su sportface

