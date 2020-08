Governo, Di Maio: 'Avanti con il taglio dei parlamentari' (Di mercoledì 5 agosto 2020) La politica 'deve dare il buon esempio di fronte ai cittadini' e proseguire fino in fondo con il taglio dei parlamentari. E' quanto afferma Luigi Di Maio, aggiungendo: 'A ottobre alla Camera la ... Leggi su tgcom24.mediaset

AMorelliMilano : ?? ACCOGLIENZA PER TUTTI, altro che i diktat che propaganda Luigi Di Maio contro l'immigrazione clandestina. GOVERN… - La7tv : #lariachetira @DSantanche (Fratelli d'Italia): 'Da anni ci battiamo per il blocco navale, poi Di Maio come Alice ne… - LegaSalvini : Governo in barca sui migranti, che teatrino tra Pd e M5s. E Salvini inchioda Conte: è ricominciata la pacchia. - EzioIt : RT @MediasetTgcom24: Governo, Di Maio: 'Avanti con il taglio dei parlamentari' #Taglioparlamentari - kalyaMail : RT @DavideRosato2: Quando hai studiato la geografia e come maestra avevi l'Azzolina. Signore e Signori questo è il sottosegretario agli ES… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Maio Conte, Di Maio, ZIngaretti: la guerra sui Servizi spacca il governo Rep Governo, Di Maio: "Avanti con il taglio dei parlamentari"

La politica "deve dare il buon esempio di fronte ai cittadini" e proseguire fino in fondo con il taglio dei parlamentari. E' quanto afferma Luigi Di Maio, aggiungendo: "A ottobre alla Camera la propos ...

“Ai migranti sparerei”: la frase shock del consigliere leghista in seduta regionale a Trieste

“I migranti? Io sono uno di quelli che gli sparerebbe a quella gente lì”. Così durante il Consiglio regionale del Friuli Venezia-Giulia il consigliere della Lega Antonio Calligaris ha risposto ai mili ...

La politica "deve dare il buon esempio di fronte ai cittadini" e proseguire fino in fondo con il taglio dei parlamentari. E' quanto afferma Luigi Di Maio, aggiungendo: "A ottobre alla Camera la propos ...“I migranti? Io sono uno di quelli che gli sparerebbe a quella gente lì”. Così durante il Consiglio regionale del Friuli Venezia-Giulia il consigliere della Lega Antonio Calligaris ha risposto ai mili ...