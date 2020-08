Google 'indossa' la mascherina: il Doodle contro il Coronavirus (Di mercoledì 5 agosto 2020) Google Doodle dedica il messaggio di questo mercoledì 5 agosto a favore della mascherina e delle protezioni contro il Coronavirus . Un logo colorato dove le lettere di Google indossano il dispositivo ... Leggi su leggo

Per la commissaria alla concorrenza Margrethe Vestager l'indagine Ue assicurerà che il controllo dei dati raccolti attraverso di essi non distorca la concorrenza. La Commissione Ue ha aperto un’indagi ...

Google "indossa" la mascherina: il Doodle contro il Coronavirus

Un logo colorato dove le lettere di Google indossano il dispositivo protettivo con un messaggio: «Indossa la mascherina, salva vite». Oltre all'animazione Doodle offre un link dove è possibile avere ...

