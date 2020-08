Golpe M5s: saltano i Casalino Boys alla Camera (Di mercoledì 5 agosto 2020) Li chiamavano i Casalino-Boys: Fabio Urgese, Silvia Mota e Luca Bozzi. Due avvocati e un costumista piazzati dal portavoce del premier, nel 2018, ai vertici della comunicazione del M5S alla Camera. Bene, sono pronti a saltare come tappi di lambrusco. Via tutti. Demansionati, ma non di più perché i Leggi su ilfoglio

Li chiamavano i Casalino-Boys: Fabio Urgese, Silvia Mota e Luca Bozzi. Due avvocati e un costumista piazzati dal portavoce del premier, nel 2018, ai vertici della comunicazione del M5S alla Camera. Be ...

Il fronte del bohIl Pd non sa che fare nemmeno sul referendum sul taglio dei parlamentari

Par condicio e libertà di coscienza: si increspano le acque nel Pd sul referendum del 20 settembre sul taglio del numero dei parlamentari perché prendono corpo le due richieste suddette, ingredienti p ...

