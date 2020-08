Golf, Tiger Woods pronto per il PGA Championship: "Posso farcela!" (Di mercoledì 5 agosto 2020) SAN FRANCISCO - "Certo, Posso farcela" . Tiger Woods suona la carica a San Francisco dove da domani a domenica andrà in scena la 102esima edizione del PGA Championship, primo Major 2020 di Golf. Venti ... Leggi su corrieredellosport

laramps : @r_portoghesi Poi mi chiedo anche...Sa quel motto dei golfisti (tipo Tiger Wood) secondo il quale la stupidità per… - umberto0529 : @GOLFTV pessima idea passare un pomeriggio giocando a golf contro tiger woods - SNAI_Official : La PGA Championship si disputerà da oggi fino al 9 agosto. Tiger Woods riconquisterà posizioni al vertice del ranki… - Agimegitalia : #Scommesse #golf: nell’#EuropeanTour impresa #Paratore, la vittoria di #TigerWoods nell’U.S. PGA Championship 2020… -

Ultime Notizie dalla rete : Golf Tiger

Corriere dello Sport

(ANSA) - ROMA, 05 AGO - E' caduto nell'anonimato scivolando al 62esimo posto del ranking mondiale. Lontano parente di quel campione ammirato fino al 2017, Jordan Spieth in California, per la quarta vo ...SAN FRANCISCO - "Certo, posso farcela". Tiger Woods suona la carica a San Francisco dove da domani a domenica andrà in scena la 102esima edizione del PGA Championship, primo Major 2020 di golf. Venti ...