Golf, PGA Championship 2020: il montepremi del torneo (Di mercoledì 5 agosto 2020) Il montepremi del PGA Championship 2020, primo Major stagionale al via in queste ore sul percorso californiano del TPC Harding Park di San Francisco. Un appuntamento davvero molto atteso, dopo che l’emergenza sanitaria ha portato alla cancellazione dell’Open Championship e al rinvio di US Open e Masters. In campo quasi tutti i migliori giocatori al mondo, in cinque si giocano anche la vetta del ranking mondiale: Justin Thomas è tornato al comando dopo il trionfo nel WGC della settimana scorsa ma deve guardarsi da Jon Rahm, Rory McIlroy, Webb Simpson e Dustin Johnson senza dimenticare la presenza di Tiger Woods. PGA Championship 2020: DATE, ORARI, TV E STREAMING Non solo gloria in palio, ma anche un ricco montepremi da 11 milioni di dollari. In ... Leggi su sportface

SkySport : Golf, Pga Championship: su Sky il primo Major della stagione - sportface2016 : #Golf #PGAChamp Il montepremi completo del torneo #PGAChampionship - zazoomblog : Golf PGA Championship 2020: date orari diretta tv e streaming - #Championship #2020: #orari #diretta - sportface2016 : #Golf #PGAChampionship Tutto pronto per il primo Major della stagione: ecco come e quando seguirlo in diretta tv e… - sportli26181512 : Golf, Pga Championship: su Sky il primo Major della stagione: Da giovedì 6 a domenica 9 agosto, in diretta su Sky S… -