Golf, Eurotour – Cinque azzurri al via dell’English Championship: Catlin fermato per aver violato il protocollo Covid-19 (Di mercoledì 5 agosto 2020) Cinque italiani saranno in gara nell’English Championship, il terzo dei sei tornei denominati “UK Swing” con cui l’European Tour ha ripreso il suo cammino dopo lo stop per la pandemia e che si svolge sul tracciato dell’Hanbury Manor Marriott Hotel & Country Club di Ware in Inghilterra (6-9 agosto). Sono Renato Paratore, Andrea Pavan, Guido Migliozzi, Lorenzo Gagli e Francesco Laporta con il primo, vincitore del British Masters, che sarà tra i favoriti e che sta perseguendo l’obiettivo di trovare un posto nel field del prossimo US Open, il major in programma al Winged Foot GC di Mamaroneck (New York) dal 17 al 20 settembre. La strada per arrivarci passa per l’ordine di merito relativo ai sei eventi del “UK Swing”. I primi dieci classificati, non già qualificati, dopo il quinto ... Leggi su sportfair

Ultime Notizie dalla rete : Golf Eurotour Golf: EuroTour nel Regno Unito QUOTIDIANO.NET Golf – Eurotour: cinque azzurri all’English Championship

Cinque italiani saranno in gara nell’English Championship, il terzo dei sei tornei denominati «UK Swing» con cui l’European Tour ha ripreso il suo cammino dopo lo stop per la pandemia e che si svolge ...

Eurotour: Catlin viola protocollo, squalificato

(ANSA) - ROMA, 05 AGO - L'European Tour di golf "squalifica" John Catlin e il caddie Nathan Mulrooney per aver violato il protocollo messo in campo per limitare al massimo i rischi di contagio da Covi ...

Cinque italiani saranno in gara nell’English Championship, il terzo dei sei tornei denominati «UK Swing» con cui l’European Tour ha ripreso il suo cammino dopo lo stop per la pandemia e che si svolge ...(ANSA) - ROMA, 05 AGO - L'European Tour di golf "squalifica" John Catlin e il caddie Nathan Mulrooney per aver violato il protocollo messo in campo per limitare al massimo i rischi di contagio da Covi ...