Golf, European Tour: squalificati per aver violato le norme anti-Covid (Di mercoledì 5 agosto 2020)

John Catlin e Nathan Mulrooney sono usciti dall’hotel senza permesso e hanno cenato al ristorante prima dell’English Championship a Ware Prima squalifica causa Covid. Lo European Tour ha squalificato ...

English Championship, Paratore contro Hojgaard

Il PGA Championship, primo Major 2020 a San Francisco e l'English Championship, terzo di sei tornei "UK Swing" dell'European Tour. Settimana di grande golf in America come nel Vecchio Continente. Dall ...

John Catlin e Nathan Mulrooney sono usciti dall'hotel senza permesso e hanno cenato al ristorante prima dell'English Championship a Ware Prima squalifica causa Covid. Lo European Tour ha squalificato ...