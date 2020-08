Golf, domani il Pga Championship, primo Major del 2020 (Di mercoledì 5 agosto 2020) Ogni giorno le anticipazioni a mezzanotte, le migliori inchieste, opinioni, analisi, interviste e retroscena esclusivi Tutte le pagelle di Gazzetta per la prima volta online Vedi i dettagli dell'... Leggi su gazzetta

Ultime Notizie dalla rete : Golf domani A San Francisco da domani il Pga Championship, primo Major del 2020 La Gazzetta dello Sport VARIE: LO SPORT IN TV DI DOMANI-2-

Phoenix Suns-Indiana Pacers 22.00 - SkySportUno: Basket, Nba. Milwaukee Bucks-Miami Heat 22.00 - SkyArena: Golf, Us Pga Championship. 1^ giornata 0.30 - SkyNba: Basket, Nba. Dallas Mavericks-LA ...

Eurotour: Catlin viola protocollo, squalificato

(ANSA) - ROMA, 05 AGO - L'European Tour di golf "squalifica" John Catlin e il caddie Nathan Mulrooney per aver violato il protocollo messo in campo per limitare al massimo i rischi di contagio da Covi ...

