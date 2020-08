Gol Lukaku, l’attaccante dell’Inter sfonda la porta contro il Getafe [VIDEO] (Di mercoledì 5 agosto 2020) GOL Lukaku – Inter e Getafe sono in campo per la partita valida per gli ottavi di finale di Europa League. Il club nerazzurro ha chiuso al secondo posto nel campionato italiano, adesso l’obiettivo è essere protagonista a livello internazionale e alzare il trofeo. Inizio molto importante per la squadra di Antonio Conte, diverse occasioni da gol, il vantaggio arriva al 33′ con un tiro potentissimo di Lukaku. Nerazzurri meritatamente in vantaggio, nonostante qualche occasione da gol per il Getafe. In basso il VIDEO. Inter 1-0 Getafe (Lukaku) delivers a stunning finish to give Inter the lead. pic.twitter.com/yBDfGGdvuZ — InterCoppaItaliaVids (@CoppaVids) August 5, 2020 L'articolo Gol Lukaku, ... Leggi su calcioweb.eu

