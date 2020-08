Glifosato, il caos sulla sua messa al bando spiega quanto sia cruciale l’erbicida nell’agricoltura (Di mercoledì 5 agosto 2020) Il Glifosato, al centro di un risarcimento miliardario in Usa, fa parlare di sé anche in Italia data l’approvazione in Senato di due mozioni fra loro contrastanti: una di Saverio De Bonis per la sua definitiva messa al bando e l’altra di Elena Cattaneo, puntualmente contestata da Isde, per una sua possibile “riabilitazione”. Per chiarire la vicenda i senatori De Bonis e De Petris hanno indetto il 28 luglio una conferenza stampa chiarendo che la mozione Cattaneo è passata per un errore di quattro senatori 5 stelle che hanno poi rettificato il voto. Una vittoria formale, quindi, che cela una sconfitta politica. Tenendo conto della ritrattazione, la mozione Cattaneo ha ricevuto 90 no contro 85 sì, quella di De Bonis una vittoria netta, con 222 voti a favore. Ma perché ancora tanta ... Leggi su ilfattoquotidiano

