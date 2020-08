Gli avvocati scrivono al Tribunale di Bologna: “Fateci tornare” (Di mercoledì 5 agosto 2020) BOLOGNA – Anche gli avvocati vogliono tornare in aula. E la scorsa settimana la Camera penale di Bologna ha scritto ai vertici dei vari uffici giudiziari chiedendo un incontro per far presente “la nostra ferma posizione sulla necessità di rivisitazione e modifica delle norme di accesso agli uffici ed alle cancellerie a partire dal mese di settembre, perché riteniamo che ciò possa essere il primo passo per ridare slancio sia alla ‘macchina della giustizia’ che alla nostra professione”. E la risposta del presidente del Tribunale, Francesco Caruso, è arrivata a stretto giro di posta: “Tenuto conto dell’andamento dell’epidemia e dell’imprescindibile esigenza del mantenimento delle precauzioni e misure sul lavoro, fino al 31 ottobre si applicheranno le misure organizzative“ adottate per prevenire la diffusione del coronavirus. Ad ogni modo, Caruso assicura di aver letto attentamente la lettera degli avvocati penalisti e, se da un lato ricorda tutte le disposizioni normative anti-Covid ancora in vigore, dall’altro sottolinea che in Tribunale si lavora, anche ad agosto, proprio per non fermare la ‘macchina della giustizia’. La lettera è stata annunciata dal direttivo della Camera penale ai soci in una comunicazione che riepiloga tutte le difficoltà della professione. Il 2020 è “uno degli anni più difficili della nostra storia recente”: il lockdown da inizio marzo “non ha risparmiato il settore della giustizia, colpito forse più di ogni altro da una paralisi totale protrattasi per oltre due mesi, e solo in piccola parte superata a partire dal mese di maggio”. Ma, col passare del tempo, è “sempre maggiore la difficoltà a svolgere quelle che fino a qualche mese fa erano attività assolutamente di routine, come visionare un fascicolo, depositare un atto, chiedere informazioni in Cancelleria”. Leggi su dire

pikappa77 : @SOLOJUVE11 @Marco80518179 @pisto_gol @Luca_Ntr Gli avvocati Juve hanno esultato dopo la prima condanna penale a Mo… - cronacaeugubina : Trofeo Fagioli. Gli Avvocati Pacelli e Bartolucci: 'I ricorrenti non intendono impedire lo svolgimento della gara' - MaxMiglietta2 : RT @laperlaneranera: Permesso di soggiorno in richiesta concesso, dalle Ambasciate e Consolati italiani, per via della cittadinanza ottenut… - Mariann84321559 : RT @Claudio38748087: SAPETE COME FINIRA' IL PROCESSO A SALVINI? che gli avvocati con le contro-palle di Salvini chiameranno in causa i com… - gieffeci71 : RT @laperlaneranera: Permesso di soggiorno in richiesta concesso, dalle Ambasciate e Consolati italiani, per via della cittadinanza ottenut… -

Ultime Notizie dalla rete : Gli avvocati Compensi decurtati per gli avvocati del Comune di Reggio ReggioSera.it Bari, Ordine Avvocati e Fratres per un pomeriggio di donazione straordinaria di sangue

BARI - Un pomeriggio di donazione straordinaria del sangue è stato organizzato dalla Fratres di Bari in collaborazione con l’Ordine degli avvocati. L'iniziativa, alla sue seconda edizione e in program ...

Stati Uniti, la giudice Esther Salas parla due settimane dopo l’uccisione del figlio: «La mia famiglia distrutta»

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE WASHINGTON - Esther ha preparato gli appunti, si è raccolta i capelli, indossa una camicia bianca con un fiacco e una giacca blu. Fissa la telecamera, come dire: sono in pien ...

BARI - Un pomeriggio di donazione straordinaria del sangue è stato organizzato dalla Fratres di Bari in collaborazione con l’Ordine degli avvocati. L'iniziativa, alla sue seconda edizione e in program ...DAL NOSTRO CORRISPONDENTE WASHINGTON - Esther ha preparato gli appunti, si è raccolta i capelli, indossa una camicia bianca con un fiacco e una giacca blu. Fissa la telecamera, come dire: sono in pien ...