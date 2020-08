"Giustizia antinazionale, politica mafiosa: che razza di roba è": Salvini alla sbarra, l'inquietante affondo di Marcello Veneziani (Di mercoledì 5 agosto 2020) A ragionare su quanto accaduto nell'ambito del caso Open Arms, con il rinvio a giudizio di Matteo Salvini, ecco Marcello Veneziani. Il quale usa parole pesantissime per stigmatizzare il fatto che il leghista sia stato sbattuto alla sbarra: "Quando la Giustizia si fa delinquenza antinazionale e la politica si fa mafiosa, condannando ex ministro solo sulla base dell'utilità della cupola, allora capisci che il tempo della politica è finito. Siamo entrati nel regime dell'imposizione", conclude con toni inquietati. E Salvini rilancia quelle parole su Twitter, commentando: "Nonostante tutto, io vado avanti con fiducia e a testa alta. Il tempo è ... Leggi su liberoquotidiano

