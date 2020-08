Giuseppe Zanotti «Living Room», la capsule collection nata durante il lockdown (Di mercoledì 5 agosto 2020) «Durante il lockdown, mi è capitato spesso di stare in tuta nel tempo libero. E da qui è nata l’idea di crearmi questa personal uniform su misura. L’ho voluta essenziale, comoda, ma anche molto mia; soprattutto nella ricerca del materiale». Leggi su vanityfair

Living room è il nuovo progetto creativo pensato e firmato dal designer italiano Giuseppe Zanotti. «Durante il lockdown, mi è capitato spesso di stare in tuta nel tempo libero», ha dichiarato Giuseppe ...