Giuliana Savoia eletta vice presidente vicario di ANCRA Nazionale (Di mercoledì 5 agosto 2020) ANCRA (Associazione Nazionale Commercianti Radio Televisione Dischi ed Affini) ha eletto Giuliana Savoia, già presidente della sezione territoriale del Trentino, vice presidente vicario delineando il nuovo assetto dirigenziale. A fianco a lei Luca Banelli e Francesco di Concilio; in Giunta entrano oltre a presidente e vice Presidenti anche Maurizio Calaciura, Lorenzo Agosti e Piero Buscemi. “Voglio ringraziare il Consiglio per aver approvato all’unanimità tutti i nomi che ho proposto per completare il board dirigenziale – ha dichiarato il presidente di ANCRA Pier Giovanni Schiavotto – per la fiducia dimostratami e perché questa compattezza ... Leggi su laprimapagina

ClaudioTaverna2 : Giuliana Savoia eletta vice presidente vicario di ANCRA Nazionale -

Ultime Notizie dalla rete : Giuliana Savoia Isa Danieli e Giuliana De Sio al Teatro Savoia di Campobasso con 'Le signorine' isnews Giuliana Savoia eletta vice presidente vicario di ANCRA Nazionale

ANCRA (Associazione Nazionale Commercianti Radio Televisione Dischi ed Affini) ha eletto Giuliana Savoia, già presidente della sezione territoriale del Trentino, vice presidente vicario delineando il ...

Nuovo assetto dirigenziale per ANCRA

ANCRA, Associazione Nazionale Commercianti Radio Televisione Dischi e Affini, ha completato l’assetto dirigenziale con la nomina dei tre Vice Presidenti: Giuliana Savoia Presidente ANCRA di Trento (Vi ...

ANCRA (Associazione Nazionale Commercianti Radio Televisione Dischi ed Affini) ha eletto Giuliana Savoia, già presidente della sezione territoriale del Trentino, vice presidente vicario delineando il ...ANCRA, Associazione Nazionale Commercianti Radio Televisione Dischi e Affini, ha completato l’assetto dirigenziale con la nomina dei tre Vice Presidenti: Giuliana Savoia Presidente ANCRA di Trento (Vi ...