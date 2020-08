Giulia Molino l’ex di Amici in costume è un vero schianto (FOTO) (Di mercoledì 5 agosto 2020) L’ex di Amici Giulia Molino è un vero schianto in costume ed è diventata il sex symbol di questa estate La sua voce ha conquistato tutti sin dal primo momento che ha cantato ad Amici. Reduce dalla 19esima edizione del talent show di Maria De Filippi, Giulia Molino ha riscosso un meritato successo sin dal primo momento. Giovanissima, ha infatti appena 21 anni, la Molino è originaria di Scafati, in provincia di Salerno, e ha fatto sognare milioni di spettatori. Nella sua vita la Molino, anche se molto giovane, ha fatto tanti sacrifici e una lunga gavetta, che ha dato i suoi frutti. Da piccola ha iniziato a cantare sotto la guida di Massimiliano Fausto, maestro di ... Leggi su kontrokultura

zazoomblog : Giulia Molino lo sfogo su Instagram: “Alcune persone andranno via…” - #Giulia #Molino #sfogo #Instagram: - WebradioFinance : Ora in onda Giulia Molino - Va tutto bene su Webradio Finance - infoitcultura : Giulia Molino svela i progetti dopo Amici: 'Grande slancio per il futuro' | LaNostraTv - infoitcultura : Amici, Giulia Molino confessa: 'Grande slancio per il futuro' - infoitcultura : Giulia Molino schianto in costume: l'ex di Amici come non l'avete mai vista -