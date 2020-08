Giulia de Lellis e Andrea Damante tira aria di crisi ma il dj risponde da Chi (Di mercoledì 5 agosto 2020) Che cosa sta succedendo tra Giulia de Lellis e Andrea Damante nelle ultime settimane? I due hanno trascorso il mese di giugno e il mese di luglio praticamente appiccicati tra viaggi di lavoro e vacanze al mare ma da qualche giorno si sono allontanati. Giulia lo aveva spiegato ai fans dei Damellis, che vanno subito in apprensione. Aveva infatti fatto una storia qualche giorno fa, dicendo che Andrea sarebbe tornato a Milano per impegni di lavoro mentre lei si sarebbe fermata a Forte dei Marmi per altri giorni di vacanza, prima di rientrare anche lei in città per riprendere con tutti i suoi progetti. Ma le parole di Giulia non sono bastate a rassicurare i fans dei Damellis che nelle ultime ore sono ancora più preoccupati, visto che i due non si lasciano ... Leggi su ultimenotizieflash

