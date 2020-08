Giulia De Lellis e Andrea Damante in crisi? Ecco la risposta dell’ex tronista! (Di mercoledì 5 agosto 2020) E’ crisi tra Giulia De Lellis e Andrea Damante? Sono giorni che i rumor si rincorrono sui social, ma a dare risposta al settimanale Chi è stato proprio l’ex tronista. Sul numero odierno del magazine diretto da Alfonso Signorini, infatti, si legge: Sul web la notizia è esplosa negli ultimi giorni: sarebbe nuovamente crisi tra Andrea Damante e Giulia De Lellis e i due sui social non appaiono più insieme. Il dj però tende a rasserenare gli animi e a Chi confida: “Sono tutte cavolate”. Sarà vero? E voi che ne pensate? L'articolo Giulia De Lellis e Andrea Damante in ... Leggi su isaechia

