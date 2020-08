Giulia De Lellis e Andrea Damante aggiornamenti: lei sparisce dai social, ma i fan la beccano da sola (FOTO) (Di mercoledì 5 agosto 2020) Giulia De Lellis e Andrea Damante sembrerebbero essere in crisi, gli ultimi aggiornamenti trapelati sul loro conto, infatti, delineano una situazione alquanto netta. A destare particolare sgomento c’è, soprattutto, il fatto che la ragazza è sparita dai social. Essendo un’influencer, la De Lellis trascorre la maggior parte del suo tempo su Instagram. Quando è assente per parecchio tempo, quindi, genera un forte sgomento. I fan curiosi, però, sono riusciti a beccarla e la ragazza pare fosse da sola. Gli aggiornamenti su Andrea e Giulia Gli aggiornamenti sulla storia d’amore tra Giulia e Andrea non sono molto ... Leggi su kontrokultura

Agimegitalia : #Scommesse #Gossip: fiori d’arancio tra #GiuliaDeLellis e Andrea #Damante entro il 30 giugno 2021, a quota 2,50 - zazoomblog : Giulia de Lellis e Andrea Damante tira aria di crisi ma il dj risponde da Chi - #Giulia #Lellis #Andrea #Damante - brichiel : @CarloCalenda Secondo me la cosa più inspiegabile è che anche lei abbia scritto un libro non bastava Giulia De Lell… - alicesknife : raga pensavo fosse giulia de lellis bionda - Notiziedi_it : Giulia De Lellis condivide una canzone di Ultimo. Il gesto allarma i fan -

Proprio ieri sera, Giulia De Lellis ha condiviso nelle Instagram Stories "Ti dedico il silenzio" di Ultimo, facendo presupporre una possibile crisi con Andrea Damante. A poche ore di distanza, Very In ...