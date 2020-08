Giovanni Galeone: “Giampaolo al Torino? Me lo immagino preoccupato, ma potrà far bene” (Di mercoledì 5 agosto 2020) “Giampaolo? Me lo immagino preoccupato, perché il Toro si è salvato per miracolo giocando un calcio peggiore del Lecce e del Brescia finché c’è stato Corini. Dunque del lavoro da fare ce n’è, e tanto. E lui lo può fare perché è un ottimo allenatore, che tecnicamente e tatticamente non si discute. Caratterialmente forse sì, perché quella sua freddezza naturale non si sposa con l’ambiente. Lo chiamerò presto, per un consiglio affettuoso che viene di lontano”. Giovanni Galeone commenta così la possibilità, ormai concreta, che Marco Giampaolo possa diventare presto il nuovo allenatore del Torino. L’abruzzese è allievo dello storico tecnico di Udinese, Pescara, Napoli e Ancona ... Leggi su sportface

