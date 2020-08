Giovanni Ballarò, il carabiniere picchiato a Castellammare di Stabia: «Rifarei tutto» (Di mercoledì 5 agosto 2020) Giovanni Ballarò, appuntato dei carabinieri vittima di una aggressione selvaggia domenica sera nel cuore della movida di Castellammare di Stabia, parla oggi con Repubblica Napoli dopo essere stato dimesso dall’Ospedale del mare dove era stato trasferito per accertamenti: «Rifarei tutto – sottolinea – Mi sono fiondato lì senza pensarci un attimo». Perché? «Questo è il mio lavoro», spiega in una telefonata breve col sindaco Gaetano Cimnino. Più senso del dovere che lavoro, a dire il vero. Che gli hanno fatto subire numerosi colpi di casco sulla testa, calci e pugni. L’affronto di venire derubato del portafogli mentre è a terra inerme. Non commenta ... Leggi su nextquotidiano

